“Con l’approvazione di oggi entriamo in una fase operativa. La gestione di tre teatri nonché l’organizzazione della rassegna Città Spettacolo rappresentano un impegno oneroso ma davvero stimolante”. Così il presidente della Fondazione Città Spettacolo, Oberdan Picucci, dopo che la Giunta , ha approvato lo schema del Contratto di servizio. “Nei prossimi giorni convocherò’ il CdA e poi il comitato di indirizzo per elaborare un piano di gestione e di sviluppo. Come ebbi a dichiarare appena nominato, il mio obiettivo sarà una valorizzazione delle risorse artistiche locali nonché un coinvolgimento di personalità di caratura nazionale. Sin da quando espletavo il ruolo di assessore alla cultura ho sempre considerato gli eventi mai fini a se stessi ma sempre inglobati in una foliera che debba coinvolgere anche turismo e commercio”.

