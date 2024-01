Spazio: Meloni, ‘missione Ax-3 rafforza Italia’

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Questa missione consente all’Italia di rafforzare la propria posizione nell’ambito dell’economia spaziale, nell’ambito delle attività in orbita bassa. Permette alla nostra comunità scientifica, accademica e industriale di fare progressi estremamente significativi. È un progetto nel quale crediamo fermamente, che coinvolge la presidente del Consiglio, diversi ministeri, l’Asi, il mondo accademico, la filiera spaziale italiana”. Così la premier Giorgia Meloni, in videocollegamento dal Colosseo con Walter Villadei, il Colonnello dell’Aeronautica Militare a bordo della ISS per la missione Axiom Space 3.