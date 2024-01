Ginnastica, Bper banca presenting sponsor degli Europei di Rimini

Milano, 25 gen. – (Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di BPER Banca, Presenting Sponsor del 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Femminile (2-5 maggio 2024) in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini. Hanno partecipato alla conferenza Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication di BPER Banca, il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Europei Marco Borroni, con la partecipazione Yumin Abbadini, Lorenzo Bonicelli e Martina Maggio.

L’evento di ginnastica artistica più importante d’Europa vede come Presenting Sponsor BPER, che conferma e rafforza il suo impegno nel sostenere una disciplina sempre più seguita e promotrice di importanti valori quali collaborazione, spirito di gruppo, disciplina personale e rispetto delle regole. Da sempre l’Istituto sostiene il mondo dello sport, quale ambito di lealtà e amicizia, palestra d’impegno e di crescita umana, capace di coinvolgere collettività e famiglie in un percorso di crescita educativa e sociale. Lo sport è inclusivo e persegue valori che la Banca sostiene e promuove nel proprio ambito di attività e nel sostegno delle comunità.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche gli atleti Yumin Abbadini, Lorenzo Bonicelli e Martina Maggio, sono state rese note le nazioni che parteciperanno ai Campionati Europei Maschili; l’elenco delle delegazioni del Campionato Femminile saranno rese note il 2 febbraio. I Campionati Europei di Ginnastica Artistica rientrano nel calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna e in particolare nel quadro di un accordo triennale che la Regione ha stipulato nel 2022 con la Federazione Italiana Ginnastica, per avviare una serie di iniziative comuni.

Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di BPER Banca, commenta: “Lo sport promuove valori fondamentali e competenze che accompagnano la crescita di ragazzi e ragazze che potranno farne tesoro per tutta la vita. Investire nel sostegno alle attività sportive giovanili significa investire nel futuro di una società più sana, responsabile e resiliente, in cui i giovani possono crescere come individui completi e realizzare il proprio potenziale. Per questo siamo felici di essere partner degli Europei di Ginnastica Artistica, evento di straordinaria spettacolarità capace di richiamare un numero di appassionati sempre maggiore. Lo scorso anno siamo stati Title Sponsor del Grand Prix di Ginnastica e quest’anno siamo Presenting Sponsor degli Europei, confermando il nostro sostegno nell’ambito della Ginnastica, disciplina dove passione e partecipazione sono vissute con entusiasmo e condivisione”.

Ha portato il suo saluto anche il Presidente di European Gymnastic Farid Gayibov, che sarà presente ai Campionati di Rimini: “Tra soli tre mesi, i migliori ginnasti d’Europa daranno prova delle loro abilità alla Fiera di Rimini, in occasione del più importante evento di ginnastica artistica prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Non solo vedrete all’opera potenziali medaglie olimpiche, ma assisterete a un’emozionante battaglia per aggiudicarsi i biglietti d’ingresso alle Olimpiadi e i titoli continentali. Un title sponsor affidabile come BPER Banca aggiunge un valore incredibile. Sapere che un’istituzione del genere sostiene i nostri atleti aumenta il nostro senso di comunità. Inoltre, sappiamo dagli anni precedenti che in Italia siamo in buone mani: la Federazione Ginnastica d’Italia ha una grande esperienza nell’organizzazione di competizioni di alto livello. Vi invito ad acquistare subito i biglietti!”.

Il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi ha dichiarato: “Il nostro è un Ente importante perché padre e madre di tutte le altre Federazioni. Quest’anno festeggeremo i 155 anni di fondazione in una stagione olimpica capace di regalarci grandi emozioni. E Rimini è il luogo ideale, perché ha sia il pedigree storico dei pionieri della disciplina, sia la vocazione a cinque cerchi, grazie ad un personaggio come Romeo Neri, tre volte d’oro nell’all around individuale e a squadre, nonché alle parallele – pensate – nel lontano 1932, a Los Angeles, dove torneremo nel 2028. A Rimini, che tra l’altro dista 45 minuti da casa mia, la FGI organizzò il primo Campionato Europeo giovanile, quindi sono orgoglioso di tornarci, dopo 40 anni, anche con i senior e da Presidente. Merito della Regione Emilia-Romagna che ci permette di esprimerci al meglio, in una terra che normalmente sprizza energia da tutti i pori, figuriamoci adesso. Merito di BPER Banca che ha saputo far rendere la nostra positività, investendo su di noi e sui valori di cui siamo portatori sani ed orgogliosi, dal 1869. Gli Europei del 2024 sono importantissimi perché assegnano gli ultimi pass per i Giochi, perché in una stagione senza mondiali diventano l’appuntamento clou del calendario internazionale, perché sono anche juniores e quindi ci presenteranno i protagonisti del futuro e, dulcis in fundo, perché dovremo difendere il titolo maschile a squadre e potremmo bissarlo con quello femminile. La Riviera Romagnola è da sempre un luogo d’incontro, d’inclusività e di scambio, un’occasione di confronto e di divertimento, dove il concetto del benessere si coniuga con i corretti stili di vita, e sport e turismo vanno a braccetto. Sarà un anno ricco di eventi, insomma, con la ciliegina degli Europei dei grandi attrezzi, che mi immagino come un grande girotondo del Vecchio Continente intorno al sogno olimpico, sulle note magiche di una scena onirica felliniana”.

Marco Borroni, Presidente del Comitato Locale di Rimini 2024, si è espresso con queste parole: “Sono onorato di presiedere il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschili e Femminili. Sarà un’edizione in cui vogliamo valorizzare non solo l’accoglienza che Rimini potrà offrire, ma anche dimostrare che in un quartiere fieristico possiamo creare un evento che per tecnologia, organizzazione e servizi potrà superare ciò che accade o si può fare in un palazzetto dello sport, avremo oltre 32.000 mq a disposizione per realizzare al meglio gli spazi ideali per atleti e pubblico. E’ un onore avere anche come Presenting Sponsor un’azienda prestigiosa come BPER Banca che da tempo crede investe nello sport e nel 2024 ha scelto noi come evento Internazionale che si svolge in Italia, così come aveva fatto con il nuoto nel 2022 e con il volley nel 2023. Stiamo lavorando sinergicamente con la Federazione e con European Gymnastic, è un lavoro molto impegnativo che coinvolge molte persone. In field avremo oltre 300 volontari. Da parte nostra c’è entusiasmo, professionalità e passione per organizzare un’ottima manifestazione. Abbiamo aperto la vendita dei biglietti il 7 dicembre e ad oggi siamo a oltre 4.000 biglietti, ma come diciamo nel nostro claim @bettertogether credo che la massima partecipazione del mondo della ginnastica e di tutti gli appassionati di sport sia un valore imprescindibile anche per far sentire il nostro affetto alle squadre italiane, che già tante soddisfazioni nelle edizioni precedenti hanno saputo regalarci. Vi aspettiamo a Rimini.”

“Arriviamo da campioni europei -dice Abbadini- e gareggiare in Italia per noi sarà molto importante perché il tifo del nostro pubblico è fondamentale e contiamo di vedere il palazzetto stracolmo di gente pronta a sostenerci. Ci stiamo impegnando ogni giorno, io proprio qui nel Centro Federale dove siamo oggi e desideriamo arrivare a Rimini pronti per regalarci e regalare a tutti grandi emozioni”. “Indossare la Maglia Azzurra per ognuno di noi è un sogno -sottolinea Bonicelli-, un traguardo, ma solo quando la indossi ti rendi conto che inizia il vero lavoro e vestire l’Azzurro a Rimini avrà un peso specifico importante. Ci seguiranno parenti, amici e il pubblico e per noi sarà una carica di energia e, in pedana e sugli spalti, si respirerà entusiasmo e partecipazione”.