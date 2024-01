F1: Leclerc rinnova con la Ferrari e rilancia sfida a Verstappen, bookie quotano sogno Mondiale

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Charles Leclerc e la Ferrari continueranno a inseguire assieme il titolo mondiale di Formula 1, sfumato troppo presto nelle ultime stagioni. La vittoria del campionato rimane comunque il solo obiettivo possibile per il Cavallino, che anche nel 2024 lancia la sfida alla Red Bull di Max Verstappen. I bookmaker appaiono timidi sulle possibilità di Leclerc, offerto a 15 su Snai e a 17 su 888sport. L’altra Rossa di Carlos Sainz è più indietro a 25. Il grande favorito è sempre Verstappen, ancora una volta campione in carica, visto in quota a 1,30, seguito dalla sorpresa Lando Norris a 7,50. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si gioca a 10. Per il Mondiale Costruttori la Ferrari cerca l’impresa di scavalcare la Red Bull: la scuderia di Maranello vincente paga 10 volte la posta su William Hill, mentre il team rappresentato da Verstappen e Perez si gioca a 1,25. Nel mezzo la McLaren a 6,50 e la Mercedes a 8.