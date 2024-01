Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Con il ddl sulla cybersicurezza approvato oggi dal Cdm “si innalzano le sanzioni” per chi si macchia di questi crimini “ma sono introdotte anche misure premiali per chi consente di ripristinare l’ordine cybernetico”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi.