Varese: era ricercato dal 2021, carabinieri lo rintracciano a Luino

Milano, 24 gen. (Adnkronos) – Nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Varese con l’impiego delle squadre Cacciatori di Puglia, messe a disposizione della compagnia di Luino, lo scorso 16 gennaio è stato individuato e arrestato un 35enne originario di Bari, ricercato dal 2021 perché destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’ufficio esecuzioni del tribunale di Varese per diversi reati di tipo predatorio.

L’uomo si era da tempo trasferito all’estero, tanto che è stata trovata anche un’iscrizione all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. A seguito di un’attività informativa della stazione carabinieri di Laveno Mombello, con il contributo di fonti confidenziali, era stato recentemente segnalato di rientro in Italia. Localizzata la sua possibile ubicazione, è stata organizzata una cosiddetta ‘cinturazione’ dell’area, ubicata in una zona extra urbana di Laveno Mombello. All’esito delle operazioni, i militari hanno trovato l’uomo, arrestandolo e conducendolo al carcere di Varese.

Nella circostanza è stata anche denunciata la donna che lo ospitava in casa, accusata di favoreggiamento personale. Nell’immobile è stata rinvenuta anche una modica quantità di stupefacente correlata ad una sospetta attività di spaccio posta in essere dallo stesso arrestato.