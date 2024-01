Tennis: Australian Open, Zheng ultima semifinalista

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) – Qinwen Zheng è la quarta e ultima semifinalista dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La cinese, numero 15 del mondo e 12 del seeding, supera in rimonta la russa Anna Kalinskaya, numero 75 del ranking Wta, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-3, 6-1 dopo due ore e 18 minuti. Zheng affronterà in semifinale l’ucraina Dayana Yastremska, numero 93 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Nella parte bassa del tabellone si affronteranno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del ranking e seconda testa di serie, e la statunitense Coco Gauff, numero 4 Wta e del seeding.