Stellantis: Meloni, ‘governo difenderà interessi italiani, siamo a lavoro’

Roma, 24 gen(Adnkronos) – “Noi vogliamo come sempre difendere l’interesse nazionale, instaurare chiaramente un rapporto che sia equilibrato con Stellantis”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Question time della Camera ed elencando gli interventi messi in campo dal Governo, come la modifica delle norme per incentivare “chi torna a produrre in Italia” e scoraggiare “chi delocalizza, che in questo caso dovrà restituire ogni beneficio o agevolazione pubblica ricevuta negli ultimi dieci anni”.

“Vogliamo tornare a produrre in Italia almeno un milione di veicoli l’anno con chi vuole investire davvero sulla storica eccellenza italiana. Se si vuole vendere un’auto sul mercato mondiale pubblicizzandola come gioiello italiano, quell’auto deve essere prodotta in Italia. Queste -ha concluso Meloni- sono le regole con l’attuale Governo e valgono per tutti”.