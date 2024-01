Riforme: Parrini (Pd), ‘da Casellati e Balboni solo confusione, siamo preoccupati’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Le repliche del Presidente Balboni e della Ministra Casellati in sede di Commissione Affari Costituzionali del Senato hanno rivelato l’alto grado di confusione imperante nella maggioranza di destra sulle riforme costituzionali”. Così il senatore Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali.

“Nel suo intervento il Presidente Balboni ha rivendicato che l’elezione diretta del premier è ‘una forma di presidenzialismo’ Poco dopo, invece, la Ministra Casellati ha speso molte parole per sostenere con vigore la tesi insostenibile che con il premierato non si fuoriesce dalla forma di governo parlamentare e che il Parlamento e il Presidente della Repubblica non vengono ridimensionati. In pochi minuti due posizioni opposte su un tema fondamentale. Il punto è che non esiste nel mondo, e nemmeno nel sistema solare, una forma di governo definibile al tempo stesso parlamentare e presidenziale! C’è da essere parecchio preoccupati. Questa stupefacente mancanza di chiarezza è un ulteriore motivo per combattere con forza questa riforma costituzionale pericolosa e sgangherata”.