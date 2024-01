Rep.Congo: morte Attanasio e Iacovacci, per Farnesina c’è immunità**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Per il ministero degli Esteri sussiste l’immunità nei confronti dei due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell’Onu, imputati nell’inchiesta per la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio. È quanto emerso nel corso dell’udienza preliminare in corso a Roma dove è stato sentito il direttore degli affari giuridici della Farnesina, chiamato dal giudice a portare documentazione integrativa in merito alle modalità con cui vengono comunicati i nominativi di dipendenti e funzionari che godono dell’immunità.

Il funzionario ha depositato una memoria del ministero in cui si afferma che queste comunicazioni hanno ”natura dichiarativa e non costitutiva dell’immunità funzionale’’. Prevarrebbe la consuetudine internazionale a riconoscere l’immunità di funzionari legati alle Nazioni Unite.

La Procura di Roma si era opposta all’acquisizione mentre il giudice ne ha disposto l’acquisizione nella parte non valutativa. Gli imputati sono Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza: i due dipendenti del Pam sono accusati di omicidio colposo. Leone e Rwagaza in particolare organizzarono la missione nel nord del Paese africano durante la quale i due italiani furono uccisi in un agguato. Alla prossima udienza del 13 febbraio il giudice deciderà se accogliere la posizione della Farnesina o rinviare a giudizio i due funzionari.