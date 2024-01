Mo: Schlein, ‘no a chi nega stato Palestina, soluzione è due popoli, due stati’**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Il 7 ottobre abbiamo visto una violenza efferata, una strage fatta da un’organizzazione terroristica e noi l’abbiamo subito condannata con assoluta fermezza. Ha ragione chi dice che è dopo l’Olocausto c’è stato più alto numero di vittime tra gli ebrei”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla presentazione del Libro di Emanuele Fiano ‘Sempre con me. Le lezioni della Shoah’, nella Sala della Regina, a Montecitorio.

“Da lì abbiamo subito detto: ‘attenzione, Hamas non è il popolo palestinese’. Quello che è successo dopo non può e non deve essere una punizione collettiva verso il popolo palestinese. Noi chiediamo un immediato cessate il fuoco per liberare gli ostaggi di Hamas, far arrivare a Gaza i necessari aiuti umanitari e far riprendere un percorso di pace che non può prescindere da due popoli e due Stati. Abbiamo bisogno che ritorni la politica”.

“Cosa diversa è fare una critica legittima Netanyahu che anche negli ultimi giorni ha negato la possibilità di uno stato palestinese. Negare la causa palestinese è negare la soluzione politica due popoli e due Stati ed è chiaro che noi non siamo d’accordo”.