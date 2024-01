Spettacolare inseguimento da parte di più volanti della Polizia di Stato nei confronti di un 43enne accusato di non essersi fermato all’alt intimatogli ad un posto blocco in zona Contrada San Vito. Da lì l’inseguimento da parte dell’equipaggio impegnato nel posto di blocco e poi l’intervento di altri equipaggi tra Squadra Volanti e Squadra Mobile con la fuga dell’uomo, un 43enne della città con precedenti (P. C.; difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione), proseguita per il rione Libertà, Viale dell’Università e poi finita ai margini del centro storico, tra via Cassella e infine in via Colonnette, traverse tra viale dell’Universtià e via Torre della Catena.

