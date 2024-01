Europee: Tajani, ‘dopo Congresso Fi valuterò mia candidatura’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Il prossimo venerdì saranno 30 anni dalla “discesa in campo” di Silvio Berlusconi, che annunciò il suo ingresso in politica nel 1994. “Il merito di Berlusconi è stato quello di aver costruito una forza politica che guarda al futuro, un partito che va oltre la sua esistenza temporale. Tutti pensavano che ci saremmo sciolti, ma godiamo di ottima salute: abbiamo 100mila iscritti e ci vedremo il 23 e 24 febbraio per il Congresso”, ha detto al programma di Sky Tg24 ‘Start’ il vice premier, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Berlusconi si sarebbe messo capolista, ne aveva già parlato – ha aggiunto Tajani – Quanto alla mia candidatura alle Europee, dovremo valutare con la Meloni se le candidature del presidente e del vice presidente del Consiglio possano distoglierci dai nostri impegni. Devo valutare insieme agli alleati, perché non dobbiamo distogliere la nostra attenzione dal governo, se è opportuna e utile all’Esecutivo e a Forza Italia. Valuterò dopo il Congresso”.