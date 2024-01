Autonomia: Sala, ‘per Lep servono mld mentre vendiamo aziende per sanare buchi bilancio’

Milano, 24 gen. (Adnkronos) – “La legge Calderoli è solo scena. Il governo parla di necessaria ‘invarianza finanziaria’, però in funzione di un emendamento di FdI (quindi della stessa maggioranza) prima che anche una sola Regione possa modificare qualcosa rispetto all’attuale regolamentazione bisogna finanziare i Lep-Livelli essenziali delle prestazioni in tutta Italia. Ovvero bisognerebbe tirar fuori decine e decine di miliardi di euro (sorrido amaro, pensando che nel frattempo stiamo vendendo quote di grandi aziende di Stato assolutamente strategiche, per tappare i buchi di bilancio…). Tutto ciò al netto di considerazioni politiche che vanno fatte e rispetto alle quali invito ancora tutti a riflettere”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala in un post sui suoi canali social.

“Per essere più chiaro -aggiunge Sala- pongo alcune domande che sono l’esempio di cosa non mi convince di questa autonomia. Ma veramente riteniamo che in un mondo globalizzato il nostro Paese possa avere, per esempio, venti politiche energetiche diverse? Ma veramente non vediamo il rischio che in Italia si creino disuguaglianze ancora più evidenti? Ma veramente vogliamo premiare le Regioni, ritenendo che in questi cinquant’anni di loro vita abbiano gestito bene? E in base a quale criterio?”

“Chiudo con una considerazione che ha a che fare con una grande città come Milano: in tutto il mondo si sta affermando la centralità delle città metropolitane, vero motore di innovazione. In Italia puntiamo invece solo sulle Regioni. Per l’ennesima volta -conclude- vogliamo essere i soliti ‘originali'”.