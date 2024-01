Autonomia: De Luca (Sud chiama Nord), ‘sembra che il tema non riguardi Schifani’

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) – “Dopo l’approvazione da parte del Senato della legge sull’autonomia differenziata Sud chiama Nord torna a chiedere che questo Parlamento si confronti sul testo. Ancora una volta non abbiamo sentito una sola parola sull’argomento da parte del presidente Schifani che continua ad attuare la tecnica dell’ologramma. Il Presidente Schifani non solo non si è espresso, ma sembra davvero che questo tema non lo riguardi”. Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Ieri proprio Schifani è stato nominato commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, ma questo provvedimento di nomina ci sono alcuni aspetti inquietanti e che sono collegati al disegno complessivo di come l’autonomia differenziata verrà messa in pratica – dice – Il primo riguarda la copertura finanziaria. Ci vengono scippati altri 800 milioni di euro del fondo sviluppo e coesione. Quindi con i nostri soldi a Roma si stabilisce quello che dobbiamo fare”.

“È chiaro che c’è il tentativo da parte dei vari assessori candidati alle elezioni europee di utilizzare i fondi extraregionali come un bancomat, tanto è vero che si è impedito il dibattito in aula sia sulla programmazione che sui fondi extra regionali – aggiunge -Formalizzerò alla Presidenza del Parlamento Siciliano la richiesta di aprire urgentemente il dibattito sul testo che già è stato approvato al Senato in vista della discussione alla camera. Quest’aula deve reagire e il governo deve battere un colpo e soprattutto il presidente Schifani deve prendere posizione, non può continuare indisturbato a fare sempre il Presidente di Forza Italia e non il Presidente del popolo siciliano”.