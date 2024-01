Autonomia: C. De Luca, ‘senza fondi crea divario, disegno criminale’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Ieri al Senato è stata approvata la riforma dell’Autonomia del ministro Calderoli, che ora dovrà essere votata in via definitiva alla Camera. Il nostro voto sarà chiaramente contrario”. È quanto ha ribadito il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ospite a Mattino 5.

Sul tema dell’autonomia differenziata De Luca ha inoltre affermato: “Si tratta, come più volte detto, di un disegno criminale che creerà ulteriore divario tra Nord e Sud, una bandierina elettorale che la Lega, con la complicità di Fratelli d’Italia e Forza Italia, userà per le Europee. Da un lato si dice al Nord che finalmente è stato raggiunto un obiettivo e dall’altro si vuole tranquillizzare il Sud con la prospettiva di fondi che però non ci sono”.

“Sembra stia andando in scena il remake del film ‘Cetto La Qualunque’ con lo spot più soldi per tutti. Peccato però che questi fondi per finanziare i cosiddetti Lep. i Livelli essenziali delle prestazioni, non ci sono e così si conclamerà per legge la disparità sostanziale tra Nord e Sud che farà saltare il sistema Italia. Sud chiama Nord da sempre si oppone a questa porcata elettorale, un bluff che causerà solamente danni ai cittadini italiani e che condannerà il Sud ad una lenta agonia sociale economica ed infrastrutturale”, ha concluso De Luca.