Aborto: Paita (Iv), ‘convegno leghista da Medioevo’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Altro che Medioevo. Qui siamo oltre l’oscurantismo. Il deputato leghista Billi, che evidentemente vuole prendere il posto del senatore Pillon come campione di arretratezza, promuove un convegno alla Camera in cui si rimette in discussione la legge 194 e in cui si nega che l’aborto sia un diritto. Ancora una volta nel mirino finiscono le donne e la loro libertà. Maggioranza di inadeguati, incapaci e pure illiberali. Dovete andare a casa”. Così sui social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.