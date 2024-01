Ucraina: Lavrov, ‘pronti a dialogo con chi non usa Kiev come strumento di guerra’

Washington, 23 gen. (Adnkronos) – Mosca sarà pronta ad ascoltare chiunque sia interessato a fermare l’uso dell’Ucraina come strumento di guerra contro la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista alla Cbs. “Siamo pronti ad ascoltare chiunque sia sinceramente interessato alla giustizia – ha spiegato – compresa quella nelle relazioni tra Russia e Ucraina, il che implicherebbe, ovviamente, la fine della politica occidentale di utilizzo dell’Ucraina come strumento di guerra contro la Russia”.

Lavrov ha smentito che Mosca sarebbe contraria ai negoziati: “La Russia ha sempre sottolineato che sarebbe pronta a discutere qualsiasi proposta seria che includa la considerazione della situazione sul campo, e il raggiungimento di una soluzione che garantisca gli interessi nazionali legittimi della Russia e del popolo ucraino”.

Nell’intervista, il ministro degli Esteri russo ha ricordato che Mosca aveva messo in guardia i suoi partner occidentali già dal 2007 o 2008, quando l’espansione della Nato stava andando troppo oltre, nonostante tutte le promesse fatte dalla Nato all’ex presidente russo Boris Eltsin e al presidente sovietico Mikhail Gorbaciov. Invece, si sono avute “cinque ondate di espansione e poi la Nato all’ultimo momento, alla fine del 2021, si è trovata proprio ai confini della Federazione Russa. L’Occidente si è completamente screditato”.