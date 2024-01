Non più in carcere ma ai domiciliari il 43enne Carmine Aversano (difeso dall’avvocato Antonio Leone), finito nei guai, per contestazioni da parte della Procura di Torino per truffa, turbativa asta e frode nelle pubbliche forniture, in relazione ad un appalto per toner per la Legione Carabinieri del Piemonte e Valle d’Aosta, rispetto alla contestazione di toner non originali, in difformità dunque all’appalto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia