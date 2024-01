Tennis: Australian Open, Rublev ko in tre set e Sinner vola in semifinale contro Djokovic

Melbourne, 23 gen. -(Adnkronos) – Jannik Sinner vola, senza perdere un set, alla semifinale dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del seeding, supera il 26enne russo Andrey Rublev, numero 5 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5), 6-3 dopo due ore e 41 minuti. Sinner affronterà venerdì in semifinale il 36enne serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie.