Procedure molto complesse con tempi notevolmente dilatati per il Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza-Next Generation Eu) scuola per la rete superiori del beneventano. Adesso nuovo sviluppo amministrativo procedurale per gli appalti con sette assegnazioni definitive interventi. Ora più che mai sarà necessario correre per consegna cantieri, avvio lavori e loro svolgimento in tempi rapidissimi, in stile asiatico estremo oriente, con cronoprogrammi stringenti a partire verosimilmente dal termine dell’anno scolastico in corso, dunque dalla prossima estate.

