Un Monday Night dolcissimo per il Benevento. Il successo nel superderby contro la Casertana regala un nuovo passo in avanti in classifica ai giallorossi, trascinati dal colpo di testa vincente di Filippo Berra.

Al posto giusto nel momento più importante della serata, regalando alla Strega il terzo successo consecutivo: in questo 2024 i giallorossi di Auteri sanno solo vincere. “Sono molto contento per il gol, anche perché è arrivato dopo tre pali presi in stagione”, racconta col sorriso Filippo Berra, match winner di un derby al cardiopalma. Serata da protagonista assoluto per il difensore giallorosso che in pochi istanti ha visto trasformarsi la sua notte il sogno in un incubo, cancellato dal palo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia