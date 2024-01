Autonomia: Mulè, Boccia, Conte e Ferro a incontro Flp-Cse

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “A Roma, Palazzo Wedekind, domani mercoledì 24 gennaio 2024, ore 10:30, si svolgerà un incontro nazionale organizzato dal Sindacato FLP-CSE sulla centralità delle funzioni locali in Italia. Tra i protagonisti, Wanda Ferro, Giorgio Mulè, Giuseppe Conte e Francesco Boccia discuteranno temi cruciali come sicurezza, welfare e impatto delle nuove tecnologie nei servizi offerti dagli Enti Locali. Un dibattito fondamentale per il futuro del paese. Specie alla luce dei nuovi interventi su autonomia differenziata”. Lo rende noto l’Ufficio stampa CSE.