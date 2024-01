Autonomia: A.Fontana, ‘Lombardia si candida ad applicarla’**

Milano, 23 gen. (Adnkronos) – Quella di oggi è “una giornata storica. Siamo a un passo dal grande obiettivo di avere una Lombardia più autonoma, capace di rispondere ancora meglio ai bisogni e alle aspettative dei suoi territori e dei suoi cittadini”. Così il presidente, Attilio Fontana e il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia, Mauro Piazza, commentano l’approvazione in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge sull’autonomia differenziata per le Regioni a Stato ordinario, elaborato dal ministro Roberto Calderoli.

Finalmente, spiegano Fontana e Piazza, “il quadro normativo si fa più chiaro”. E “grazie al lavoro preparatorio che insieme ai nostri uffici abbiamo predisposto fin da inizio legislatura, siamo a disposizione degli enti locali e degli stakeholder per raccontare in maniera concreta il nostro concetto di autonomia”. Secondo Piazza, “non c’è nulla di più efficace del confronto e dell’informazione per fugare ogni dubbio circa i vantaggi di questa riforma. Contrariamente alla levata di scudi pretestuosa di certi ambienti politici, il federalismo differenziato non spaccherà il Paese. Al contrario, aiuterà a ridurre il divario fra le aree più avanzate e quelle più problematiche”.

“Un passo in avanti -evidenzia Piazza- che realizza una parte della Costituzione rimasta, purtroppo, fino ad oggi solo sulla carta. E’ bene dunque che se ne parli nel merito. Un lavoro che in Lombardia abbiamo già iniziato a fare e che proseguiremo in maniera ancora più intesa”. La Lombardia, “è nei fatti una Regione, per popolazione e Pil superiore persino a molti Stati europei. E’ perfettamente in grado di poter gestire al meglio le 23 materie oggetto di possibili richieste di maggiori poteri e competenze. Per noi al governo della Regione, una sfida avvincente. Dare prova di saper gestire al meglio l’opportunità, dimostrando che è possibile rendere più efficaci i processi amministrativi e di governance. I cittadini avranno servizi migliori e potranno valutare in maniera più puntuale l’operato delle persone che eleggono. E’ una svolta nel segno dell’efficienza, della trasparenza e della responsabilità”.