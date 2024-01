Due residenti nel beneventano, amministratori di fatto, di due società con sede legale in Molise avrebbero messo in piedi un “articolato sistema fraudolento perpetrato mediante l’utilizzo coordinato della contabilità di taluni soggetti economici (avanti sede anche in Molise) finalizzato a simulare la sussistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento delle agevolazioni previste dal dl 34/2020 e la costituzione di ingenti crediti d’imposta fittizi sulle citate piattaforme telematica”.

