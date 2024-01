Mentre l’Asl di Benevento continua a difendere le sue scelte in merito alla demedicalizzazione del 118, dovuta a necessità organizzative, la società civile si incontra per discutere la problematica.

Il confronto dal titolo, Emergenza 118 Diritto alla Salute “Fortore Miscano Tammaro per una sanità più giusta”, si terrà mercoledì 24 gennaio alle ore 10:30 nella Sala consiliare di San Marco dei Cavoti.

