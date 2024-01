Amara sorpresa di vedere casa propria sotto sopra con infissi danneggiati, mobili in parte rovinati al punto di essere irrecuperabili, oggetti e indumenti gettati ovunque, come in uno scenario di guerra e preziosi ed orologi, ricordi di una vita, derubati e ormai andati, con tutto il loro carico di affetti e di passato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia