Va bene – si – la gioventù, va bene – si – il fuoco della passione che si accende, in particolar modo, nei paraggi del fine settimana. Ma, come suol dirsi, est pur sempre modus. E in quel di Montesarchio di modi sbagliati ne hanno qualche nozione. Vallo a chiedere a quanti si prendono cura della zona che si trova nei paraggi della Abbazia di San Nicola, riferimento che, risalente nella sua attuale strutturazione al secolo 13esimo, viene gestito dalla Confraternita di Maria Santissima del Carmelo.

