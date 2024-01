Mo: al Jazeera, ‘almeno 40 persone uccise in una residenza vicino all’ospedale Nasser’

Gaza, 22 gen. (Adnkronos) – Almeno 40 persone sono state uccise in un raid israeliano che ha preso di mira una casa adiacente all’ospedale Nasser a Khan Younis. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che i corpi delle vittime sono stati trasferiti nel complesso medico. In un video pubblicato dalla rivista Meem Magazine si vedono persone che scavano delle fosse all’interno del complesso di Nasser a causa del gran numero di morti nella zona dell’ospedale.

Il dottor Ashraf al-Qedra, portavoce del ministero della sanità di Gaza, ha affermato in un comunicato che le forze israeliane stanno commettendo “crimini orribili a ovest di Khan Yunis, dove decine di martiri e feriti sono ancora nei luoghi e nelle strade prese di mira. L’occupazione israeliana impedisce il movimento delle ambulanze per soccorrerli”.