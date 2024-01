“Per la prima volta, non solo non si toglie un euro a nessuno, ma vengono normati per legge i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, garantendoli allo stesso modo da Nord a Sud”, spiegò Matteo Salvini giovedì scorso nell’incontro tenuto all’Università Telematica “Giustino Fortunato”. Di autonomia differenziata, infrastrutture per il Sannio e crescita della Lega, si occupa il responsabile salviniano Luigi Bocchino.

