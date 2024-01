Calcio: Meluso, ‘siamo rimaneggiati ma si parte da 50 e 50, faremo la nostra gara’

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – “È un trofeo molto importante, al di là delle motivazioni che può dare. Ci teniamo tutti a farlo nostro, sicuramente, se dovessimo vincerlo, ci darebbe una spinta motivazionale per il futuro del campionato e per la doppia gara contro il Barcellona in Champions, momento topico della nostra stagione”. Così il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso a pochi minuti dalla finale della Supercoppa italiana con l’Inter. “Siamo particolarmente rimaneggiati, abbiamo avuto la defezione anche di Mario Rui, che è stato portato in panchina, ma non è al 100% per un problema di vesciche. Poi abbiamo due giocatori in Coppa d’Africa come Osimhen e Anguissa che per noi sono molto importanti. Mi ha fatto molto piacere sentire le parole di Politano, si parte 50 e 50, questo deve essere lo spirito, non ci si deve accontentare, ma bisogna cercare di fare nostra la gara”, aggiunge Meluso a Mediaset.