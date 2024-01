Calcio: Darmian, ‘Napoli avversario di qualità, dovremo stare attenti’

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – “Abbiamo tanta fiducia, ma sappiamo che non sarà facile. Affrontiamo un avversario con grande qualità. Dovremo scendere in campo con la stessa determinazione messa contro la Lazio. Loro rimangono una squadra forte. Anche se sono in difficoltà e dovremo stare attenti per portare a casa il trofeo”. Così il difensore dell’Inter Matteo Darmian a pochi minuti dalla finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. “Kvaratskhelia è un giocatore di qualità, ma non è il solo. Dovremo difendere di squadra per vincere”, aggiunge Darmian a Mediaset.