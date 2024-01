Calcio a 5: amichevoli a Rabat contro il Marocco e la Serbia, Bellarte convoca 25 azzurri

(Adnkronos) – Messa alle spalle la delusione per l’eliminazione alle Qualificazioni Mondiali, la Nazionale di futsal guidata da Massimiliano Bellarte apre il proprio 2024 con la trasferta in Marocco. Gli Azzurri si raduneranno domenica 28 a Roma per partire il giorno seguente alla volta di Rabat. In programma ci sono ben 5 amichevoli: dal 31 gennaio al 3 febbraio un impegno al giorno con quattro sfide contro i padroni di casa, mentre il 4 è prevista la partita contro la Serbia, l’altra selezione europea ospitata, anch’essa come l’Italia estromessa dalla corsa al Mondiale. Per l’occasione il Ct ha convocato un gruppo allargato di 25 calciatori, che comprende tanti volti nuovi.

Fra i 5 portieri, oltre ai soliti Pietrangelo e Bellobuono, torna fra i selezionati Dennis Berthod, 9 presenze in Nazionale, mentre Alessio Gattarelli del Lecco (già convocato una volta in occasione della gara nelle Qualificazioni Mondiali in Repubblica Ceca) e Samuele Yaghoubian della Fenice Veneziamestre erano la coppia di estremi difensori dello scorso Europeo Under 19. Sono invece 9, rispetto alle ultime uscite, le novità per i giocatori di movimento: con 13 presenze collezionate, si rivede in Nazionale Attilio Arillo, recentemente passato dal Napoli al Sandro Abate di Avellino; assaggiano nuovamente l’Azzurro Valerio Giulii Capponi della Lazio e Nicolò Pieri (rispettivamente 2 e 4 presenze), così come il terzetto perno dello scorso ciclo dell’Under 19, cioè l’ex capitano Alessandro Schettino della L84, il laterale della Roma Giuseppe Lavrendi e il pivot dell’Aosta Tommaso Grosso. Ci sono anche Antonio Molaro del Petrarca, Riccardo Siddi del Leonardo e Alessio Adornato del Pirossigeno Cosenza, già presenti allo stage del febbraio 2023 riservato ai calciatori di interesse nazionale. Infine, sarà la primissima volta per Leonardo Brunelli, pivot e capitano dello Sporting Sala Consilina (7 gol fin qui in Serie A).

L’elenco dei convocati. Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Samuele Yaghoubian (Fenice Veneziamestre), Alessio Gattarelli (Lecco), Dennis Berthod (Jimbee Cartagena); giocatori di movimento: Francesco Liberti (Feldi Eboli), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Attilio Arillo (Sandro Abate), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Alessandro Schettino (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Leonardo Brunelli (Sporting Sala Consilina), Alessio Adornato (Pirossigeno Cosenza), Tommaso Grosso (Aosta 511), Valerio Giulii Capponi (Lazio C5), Antonio Molaro (Petrarca), Nicolò Pieri (Futsal Cesena), Riccardo Siddi (Leonardo), Giuseppe Lavrendi (Roma C5), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena) Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gianluca Ferretti (Ciampino Futsal).