Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Arianna Meloni ha detto a Firenze che adesso con sua sorella l’Italia è tornata centrale in Europa. Con Draghi secondo lei non ci filava nessuno e invece adesso con Giorgia sono tutti ai nostri piedi. Come del resto si vede sul Mes, la Bei, l’Expo. Pazzesco. Se non fosse che ci crede davvero, sarebbe persino divertente”. Così Maria Elena Boschi di Iv su Fb.