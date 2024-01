Strada Asi tra Paolisi e Rotondi, risuona l’allarme sicurezza dopo l’ultimo incidente

L’ultimo incidente stradale verificatosi lungo la strada Asi, a cavallo tra i territori di Paolisi e di Rotondi, ripropone in termini di attualità la questione sicurezza lungo la specifica tratta. I fatti, come già anticipati da Il Sannio Quotidiano, si sono verificati nella serata di venerdi allorquando un’auto – per la precisione una Lancia Y che proveniva dal versante Cervinara – diretta verso la rotatoria ha imboccato la corsia sbagliata ponendosi contromano e centrando frontalmente una Fiat 500 che, invece, stava facendo il percorso inverso e si stava regolarmente immettendo sulla arteria.

