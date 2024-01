L’opposizione di Sant’Agata de’ Goti ha formalmente richiesto a sindaco e Presidente dell’Assemblea di portare in Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’annullamento, in regime di autotutela, del deliberato numero 31 del 20 Novembre 2023 con il quale l’Ente di Palazzo San Francesco aveva aderito, di fatto, all’Ente idrico Sannio Acque Srl. In tal senso l’iniziativa intrapresa da Carmine Valentino, Giannetta Fusco, Nicoletta Vene, Renato Lombardi e Luciano Iannotta.

