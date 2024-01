«Nessun problema per Santa Sofia. Ho parlato con il Soprintendente architetto Leva e con don Marco, con i quali si è convenuto che i lavori saranno fatti, tenendo conto delle esigenze religiose e di quelle legate al turismo in citta, in crescita notevole. Santa Sofia ha bisogno di una doverosa manutenzione che ne confermi la originalità estetica e scongiuri l’usura del tempo». Queste le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, relativo agli interventi in arrivo nel cuore del centro storico. Si parte dalle opere che riguarderanno l’illuminotecnica dell’area Unesco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia