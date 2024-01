Un’auto praticamente saccheggiata. Brutta avventura per un giovane di Tocco Caudio che ha ritrovato la sua Abarth, al ritorno da Napoli, letteralmente depredata. I fatti alcuni giorni addietro quando il ragazzo aveva parcheggiato la propria vettura, come consueto fa, presso il parcheggio che si trova a quasi ridosso del cimitero di Arpaia. Lasciata in quel punto la sua utilitaria, il medesimo era salito sul bus direzione Napoli e, al suo ritorno – appunto – l’amara sorpresa.

