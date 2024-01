Migranti: Faraone, ‘per Meloni piano Mattei è bando selezione dittatori?’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Un piano strategico di Giorgia Meloni per stabilizzare il Nord Africa e costruire sinergie economiche? Ci sbagliavamo, il Piano Mattei per la Presidente del Consiglio piuttosto è un bando per la selezione di dittatori nel mondo, a cui affidare il compito di fermare i migranti in partenza, con le buone o con le cattive”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Selezionati già Saied in Tunisia e Erdogan in Turchia. Tutto in cambio di soldi e della promessa del nostro disinteresse a costruire qualsiasi relazione vantaggiosa del nostro Paese con l’Africa. Come abbiamo potuto non capirlo prima?”, conclude.