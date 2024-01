Nuovo episodio di effrazione in città, stavolta il plesso scolastico ‘San Giuseppe Moscati’ in via Ciletti a Capodimonte (afferente nella rete scolastica territoriale all’Ic ‘Sant’Angelo a Sasso’), attualmente sede di scuola infanzia (collocata pro tempo anche l’Infanzia ‘Cretarossa’).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia