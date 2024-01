Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo un grande partito, che ha una classe dirigente molto robusta, di grande qualità. Se Schlein si vuol candidare ci mancherebbe. E’ la leader che ha vinto le primarie” ma “personalmente ritengo, come ha detto Prodi, che non sia quello che attiene a un partito plurale, come il nostro, che non è il partito di uomo o una donna sola al comando”. Così Stefano Bonaccini a Omnibus su La7.