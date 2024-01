Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Nella storia di candidarsi in tutte le circoscrizioni alle Europee l’ha fatto solo Berlusconi. Oggi vuole farlo Meloni. Vuole un referendum su se stessa e sul governo perché non vuole parlare d’Europa, perché se si mette a parlare d’Europa, come dovremmo fare, verrebbe smentita in molte cose cha ha detto e che ha fatto, perché è alleata con chi ha lavorato per demolirla l’Europa”. Così Stefano Bonaccini a Omnibus su La7.