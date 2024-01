quadra che vince non si cambia. L’assioma potrebbe essere messo in discussione da Gaetano Auteri che in realtà, nonostante il suo Benevento sia reduce da due vittorie consecutive, potrebbe proporre più di qualche novità nella squadra che domani sera sfiderà la Casertana. E non solo perché il mercato, nella settimana che sta per concludersi, ha regalato due grosse novità, segnatamente nel reparto offensivo, dove si sono registrati gli arrivi di innesti di spessore come Starita e Lanini.

