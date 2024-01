I Carabinieri della Stazione di Frasso Telesino hanno bloccato un sessantacinquenne del posto, mentre era intento a tagliare dei rami dagli alberi di un fondo privato, da utilizzare per il camino, il cui rimorchio era in parte già stato riempito per essere portato via. Il proprietario, accortosi dell’accaduto, ha chiamato i Carabinieri che sono riusciti a beccare il malfattore che ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato e danneggiamento. La legna è stata restituita al legittimo proprietario.

