A fare la denuncia, dopo averla formalizzata nelle dovute sedi giudiziarie, è un cittadino della realtà termale, Sergio Pisano, che evidenzia quanto già confermato e aveva portato alla luce la compagine di opposizione: a Telese Terme le telecamere pubbliche predisposte per la sicurezza dei luoghi e degli stessi cittadini, non sono in funzione.

