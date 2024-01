Sanità: Foti, ‘Schlein affetta da amnesie attacca governo Meloni’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Il segretario del Pd Schlein, che oggi attacca il governo sulla sanità, affermando che il ‘modello Meloni’ smantellerebbe il sistema nazionale sanitario, è la stessa persona che si trincea dietro il silenzio sull’ex ministro Speranza, definendo strumentali le domande e la richiesta di chiarimenti sulla nebulosa gestione del Covid, che finalmente una commissione ad hoc si appresta a formulare?”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Tra le tante amnesie dalla quale è affetta, il Segretario del Pd omette di dire che è da 10 anni che le liste di attesa si incrementano nonostante le Regioni abbiano avuto a disposizione 500 milioni per abbatterle – risorse utilizzate per meno della metà -. Giorgia Meloni, in poco più di un anno e mezzo di governo e a differenza di quelli passati, ha messo 12 miliardi in più di euro sulla sanità. Con i quasi 136 miliardi a cui arriva quest’anno il Fondo sanitario nazionale, raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la sanità. Ogni dichiarazione, suggerimento o critica da parte di chi in più di un decennio non ha fatto niente per la salute degli italiani appare quindi una mera carnevalata propagandistica”.