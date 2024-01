Ryanair: O’Leary, in Italia continuiamo a crescere, aspetto incontro con Meloni**

Dublino, 20 gen. – (Adnkronos) – “L’Italia è il nostro mercato principale, dove continuiamo a crescere: ci aspettiamo un aumento della quota Ryanair in un mercato che si è ripreso rapidamente, salendo al 110% dei livelli precovid, anche grazie a noi”. Lo spiega l’ad del gruppo Ryanair Michael O’Leary, annunciando che la prossima settimana sarà a Roma e Milano per incontri e annunci sui piani futuri nel nostro mercato.

Fra i desiderata del manager O’Leary “un incontro con la premier Meloni, ma è molto occupata, mentre in passato ho avuto colloqui con ministri Salvini e Giorgetti”.