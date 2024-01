Mattarella: ‘distruzione risorse non è sviluppo ma regressione’

Pesaro, 20 gen. (Adnkronos) – Pesaro ha proposto “come tema per il suo anno da capitale: ‘La natura della cultura’. La natura, il suo equilibrio da ricostituire, la riconciliazione con l’ambiente, gravemente violato e sfruttato, sono anch’essi obiettivi urgenti di civiltà e di pace. La distruzione di risorse non può essere gabellata come sviluppo ma va indicata come regressione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di Pesaro ‘Capitale della cultura italiana 2024′.

“La sostenibilità -ha proseguito il Capo dello Stato- è un nome della pace. Cultura è conoscenza. Ma anche coscienza. Ci vogliono intelligenza e coraggio per battere strade nuove. Pesaro si propone quest’anno di far interagire arte, natura e tecnologia. ‘Artigiani dell’immaginario’ è uno degli slogan: unire il fare, proprio all’artigiano, con la cultura immateriale, con la creatività”.