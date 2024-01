Benevento-Casertana non sarà mai una partita come le altre, soprattutto se lo sguardo e il ricordo vanno a otto anni fa. Un derby scolpito nella storia, un 6-0 che racconta uno dei giorni indimenticabili tra le pagine giallorosse, impreziosito dalla tripletta del Diablo. C’era Gaetano Auteri alla guida di quella Strega che in attacco aveva sia Amato Ciciretti sia, soprattutto, Alessandro Marotta, uno dei trascinatori dello spogliatoio giallorosso. Un pomeriggio che ha lasciato il segno nel percorso sannita, assestando a classifica e avversarie il colpo decisivo per scappar via e aggiudicarsi la promozione in Serie B.

