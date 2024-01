Molti sassolini nelle scarpe per il Presidente Ordine Farmacisti, Maurizio Manna, che da un lato ha assicurato disponibilità rispetto al raddoppio degli esercizi aperti per turni festivi, dall’altro però ha ammonito Ordine Medici e Asl, per le rispettive competenze a garantire “maggiore reperibilità medici base” e migliore organizzazione della “continuità assistenziale”, quella che un tempo si chiamava “guardia medica”, sottolineando come “le lunghe fila presso l’unica farmacia di turno”, sono di “persone senza ricetta” come invece richiederebbe la normativa per l’accesso al servizio di turno.

